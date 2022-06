Laura Pooth neue Vorsitzende des Landesrundfunkrates Stand: 27.06.2022 20:15 Uhr Der NDR Landesrundfunkrat hat im Rahmen seiner konstituierenden Sitzung Laura Pooth zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie tritt ihre fünfjährige Amtszeit sofort an. Pooth wurde vom DGB Landesbezirk Nord in das Gremium entsandt. Als stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Mitglieder Gunnar Becker (Landesmusikrat Schleswig-Holstein).

"Attraktive, regionale Themen anzubieten, das gehört zur DNA des Norddeutschen Rundfunks. Gleichzeitig ist ein starker und unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk eine Säule des Zusammenhalts unserer Gesellschaft. Deshalb ist es von enormer Bedeutung, die regionale Berichterstattung allen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern gleichberechtigt zugänglich zu machen: Sowohl in den linearen Medien Radio und Fernsehen als auch non-linear auf den unterschiedlichsten Ausspielwegen im Netz", sagte die neue Vorsitzende Laura Pooth und fügte an: "Der Landesrundfunkrat wird das Landesfunkhaus in diesem Transformationsprozess und Strukturwandel tatkräftig beraten und unterstützen." Der Direktor des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein, Volker Thormählen, freut sich auf "eine vertrauensvolle und konstruktiv-kritische Zusammenarbeit".

Gremium überwacht Einhaltung der Programmanforderungen

Mit der Wahl der Vorsitzenden konstituierte sich der NDR Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein in Kiel. Das Gremium setzt sich aus elf Vertretern aus verschiedenen gesellschaftlich relevanten Bereichen zusammen. Es überwacht die Einhaltung der Programmanforderungen und berät den Landesfunkhausdirektor in allen Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Darüber hinaus bedarf die Berufung des Landesfunkhausdirektors der Zustimmung des Landesrundfunkrates.

Die Mitglieder aus den Reihen des Landesrundfunkrates sind zugleich auch Teil des gesamten NDR Rundfunkrates. Dieser setzt sich aus den Mitgliedern der Landesrundfunkräte aus allen vier Staatsvertragsländern des NDR zusammen und hat 58 Mitglieder.

Mitglieder des Landesrundfunkrats Schleswig-Holstein

Beate Bäumer Erzbistum Hamburg

Gunnar Becker Landesmusikrat Schleswig-Holstein e.V.

Kai Bellstedt AWO Schleswig-Holstein e.V.

Tim Brockmann CDU-Landesverband Schleswig-Holstein

Dr. Nico Fickinger Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein e. V.

Anke Homann Landesfrauenrat Schleswig-Holstein e. V.

Florian Matz Deutscher Mieterbund Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Regina Müller-Kronbügel Dt. Kinderschutzbund Landesverband Schleswig-Holstein e. V.

Michael Ott Landesnaturschutzverband Schleswig-Holstein e. V.

Laura Pooth DGB Landesbezirk Nord

