Stand: 15.05.2020 13:13 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Lauenburg: Keine Gefahr nach Feuer in Chemiefabrik

Eine dicke, schwarze Rauchsäule steht nach wie vor über Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). In der Chemiefabrik Worlée hat sich heute Morgen ein Großbrand entwickelt, der laut Feuerwehr inzwischen unter Kontrolle ist. Es gebe keine unmittelbare Gefahr, sich am Rauch zu vergiften, betonte die Feuerwehr am Freitagmittag. Bei den Substanzen, die Feuer gefangen hätten, handele es sich um Harze und Lacke. Neben Lauenburg werden jedoch auch die Bewohner von Lanze, Buchhorst, Hohnstorf (Elbe), Bleckede, Echem und Boizenburg gebeten, Fenster und Türen nicht zu öffnen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Lauenburg: Großbrand in Chemiefabrik Schleswig-Holstein Magazin - 15.05.2020 19:30 Uhr In einer Chemiefabrik in Lauenburg ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Es gab mehrere Explosionen. In einem brennenden Turm werden verschiedene Chemikalien und Gemische gelagert.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kleine Explosionen in Turm

Am Vormittag hatte einer der beiden Chemietürme in voller Ausdehnung gebrannt. Auch kleinere Explosionen soll es dort laut der Leitstelle gegeben haben. "Es ist ein Bau, der etwa 40 Meter hoch ist. Deswegen ist es schwierig, mit Wasserwerfern dort reinzukommen", sagte der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Lauenburg, Lars Heuer, während der Löscharbeiten am Vormittag.

Mithilfe von drei Drehleitern habe man aber eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern können. Mit Wärmebild-Drohnen suchen die Einsatzkräfte aktuell noch nach Glutnestern.

Wehren aus drei Bundesländern

Bis zu 200 Feuerwehrleute und mehrere Gefahrstoffzüge sind vor Ort. An den Löscharbeiten beteiligen sich auch Feuerwehren aus Westmecklenburg. Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Hamburg wurden ebenfalls angefordert. Ein Mann wurde bei dem Brand verletzt. Etwa 20 Betriebe im Umkreis mussten laut Feuerwehr evakuiert werden.

Worlée verarbeitet Rohstoffe

Bei Worlée werden nach Firmenangaben natürliche, chemische und kosmetische Rohstoffe verarbeitet. Diese werden benötigt, um weitere Produkte herzustellen - vom Lippenstift über Bonbons bis hin zu Schuhen oder Möbeln. Die Brandursache ist noch unklar.

Weitere Informationen 17 Bilder NDR Info Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz NDR Info Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2020 | 13:00 Uhr