Stand: 07.02.2025 16:15 Uhr Lauenburg: Bauarbeiten am Butterberg gehen voran

Die Straßensperrung am Butterberg in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) soll bald aufgehoben werden. Das teilte die Stadt mit. Der Hang am Butterberg war vor gut einem Jahr abgerutscht und muss seitdem abgestützt werden. Seit Oktober gilt dort eine Vollsperrung. Noch im Februar sollen die Arbeiten am Hang aber abgeschlossen werden. An der Hafenstraße bleibt es allerdings bei Einschränkungen, weil der Weg von der B5 zur Elbbrücke durch Bauarbeiten nicht voll nutzbar ist. Diese Arbeiten sollen bis spätestens April dauern, heißt es aus dem Bauamt.

