Lange Wartezeiten in Zulassungsstellen Stand: 28.07.2021 08:18 Uhr Einen Termin bei einer Zulassungsstelle zu bekommen, ist derzeit gar nicht so einfach - besonders in Kiel und Eutin. Es gibt lange Wartezeiten.

Wer zum Beispiel sein neues Auto anmelden will, braucht vielerorts aktuell viel Geduld: Aufgrund der Pandemie müssen Termine vorab online gebucht werden - allerdings weit im Voraus. Wer den Kalender der Kieler Zulassungsstelle anklickt, bekommt momentan ausschließlich rote, also geblockte, Termine angezeigt - bis Anfang September. Geduld brauchen Autofahrer auch im Kreis Ostholstein: Laut Buchungssystem des Kreises ist in Eutin der nächste Termin erst in zweieinhalb Wochen frei.

Wer flexibel ist, hat bessere Chancen

Laut der Sprecher beider Zulassungsstellen liegt das momentan an der Urlaubszeit. Dem Verband des Kraftfahrzeuggewerbes zufolge ist die Situation allerdings schon länger angespannt. Nur wer sehr flexibel ist, kann auch früher Glück haben: Die Zulassungsstellen verweisen darauf, dass immer wieder einzelne Termine frei werden, die abgesagt werden.

