Langballigau: Maßnahmen zum Küstenschutz stagnieren Stand: 29.11.2023 11:11 Uhr Noch immer kämpfen die Menschen in Langballigau mit den Auswirkungen der Oktober-Sturmflut. Es gibt etliche Schäden an Häusern und Infrastruktur - und das, obwohl sich das Dorf bereits im Jahr 2019 um Küstenschutzmaßnahmen bemühte.

von Friederike Hoppe

Seit fünf Wochen herrscht Ausnahmezustand im Hotel Ostsee-Anker in Langballigau (Kreis Schleswig-Flensburg). Die Wassermassen der Rekordsturmflut im Oktober haben das Gebäude in eine Baustelle verwandelt. Gastronomin Marleen Voß und ihr Mann Oliver Kurth-Voß leben seit Jahren mit dem Meer vor der Tür. Knapp zehn Jahre betreiben sie das Restaurant mit Meerblick, schon oft haben Sturmfluten den Deich vor dem Haus überspült. Doch in diesem Jahr war es anders. Die Sturmflut am 20. und 21. Oktober brachte eine Naturgewalt, die die letzten beiden großen Fluten von 2019 und 2017 übertraf. Gemessen wurde der höchste Wasserstand seit 100 Jahren. "Damit haben wir nicht gerechnet", sagt Marleen Voß.

Wasser im Haus bis zu einem Meter hoch

Gemeinsam mit zahlreichen Helfern hatten sie während der Flut noch versucht, Möbel und elektrische Geräte in Sicherheit zu bringen. Irgendwann mussten sie aufgeben. "Wir standen draußen und uns kamen die Tränen", sagt Oliver Kurth-Voß. Zwei Tage lang stand das Wasser bis zu einem Meter hoch im Haus. "Die Betten schwammen im Wasser, das komplette Mobiliar ist vernichtet, das konnten wir nur noch rausschmeißen. Alles ist nass und kontaminiert, weil die Toiletten auch hochgekommen sind", erzählt Marlene Voß.

Hotel muss kernsaniert werden

Acht von zwölf Zimmern des Hotels sind nicht mehr bewohnbar. "Das Gebäude ist begutachtet worden, es ist Wasser in allen Wänden", erzählt Voß. Die Folge: Das Restaurant wird abgerissen, das angrenzende Hotel muss kernsaniert werden. Die Gastronomin hat allen Mitarbeitern gekündigt. Sie und ihr Mann stehen vor dem Ruin. Zwei Hausnummern weiter, am Restaurant "Strandoase", eine ähnliche Situation. "Wir wissen aus eigener Kraft nicht wie es weiter gehen soll", heißt es in einem Spendenaufruf des Restaurants.

Aufräumarbeiten gehen weiter

So geht es allen Gewerbetreibenden in Wassernähe. Langballigau ist versunken in ohnmächtiger Ruhe. Noch immer säumen Absperrbänder und Sandsäcke den Strandweg. Auf dem benachbarten Campingplatz stehen Wohnwagenanhänger, die von den Fluten zerstört wurden. 70 Wohnanhänger sind schrottreif. Beziffert wird der Schaden an Inventar und Gebäuden auf rund eine Million Euro. Eine Versicherung dafür gibt es nicht.

Land erwartet höhere Sturmfluten

In den kommenden Jahren könnte sich diese Entwicklung verschärfen. Derzeit schützt nur ein kleiner Deich das Dorf vor weiteren Sturmfluten. Infolge des Klimawandels werden höhere Pegelstände erwartet. Im Generalplan Küstenschutz des Landes Schleswig-Holstein heißt es: "Die Sturmfluten von Januar 2017 und 2019, die eine Höhe von etwa 1,8 m über NHN (Normalhöhennull) in Lübeck erreichten, würden demnach Ende dieses Jahrhunderts auf über 2,5 m Höhe auflaufen." Für den kleinen Ort an der Ostseeküste wäre eine solche Entwicklung verheerend. Dabei gab es vor vier Jahren bereits erste Initiativen, um die Küste zu schützen.

Küstenschutzkonzept: 14 Gemeinden schließen sich zusammen

Nach dem letzten Sturm im Jahr 2019 schlossen sich 14 Gemeinden von Harrislee bis Maasholm an der Flensburger Förde zusammen, um ein gemeinsames Küstenschutzkonzept zu erstellen. Der Kreis Schleswig-Flensburg versprach Unterstützung. Mehr ist hier nicht passiert.

"Ich fühle mich im Stich gelassen, wir können es alleine nicht schaffen. Der Kreis ist zuständig für Katastrophenschutz", so Langballigs Bürgermeister Kurt Brodersen (CDU). Anfang des Jahres habe der Kreis zugesagt, personelle Mittel für das gemeinsame Küstenschutzkonzept zur Verfügung zu stellen.

Immer wieder neue Fragen

Warum hat sich seitdem nichts getan? Es gebe "zu wenig Personal für die komplizierten Förderanträge des Bundesumweltministeriums", erklärt Thorsten Roos, Leiter des Fachbereichs Umwelt im Kreis Schleswig-Flensburg. Er hatte sich dem Projekt angenommen. Man habe den Projektantrag in Berlin vorgestellt und sei gescheitert, so Roos. "Man geht dann immer wieder neue Schleifen, immer wieder neue Fragen, wir geben Antworten, neue Fragen: Dieses Spiel kennen wir, aber man kommt am Ende nie auf den Punkt".

Goldschmidt verweist auf Landesbetrieb für Küstenschutz

Küstenschutzminister Tobias Goldschmidt (Grüne) verweist auf eine andere Ebene: Den Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN). "Wir haben ein Kompetenzzentrum aufgebaut, Ansprechpartner geschaffen beim LKN, die die Kommunen dabei unterstützen, ihren Hochwasserschutz zu gewährleisten. Ich würde den Bürgermeistern empfehlen, mit dem LKN zu sprechen, was man tun kann, um die Küsten vor Ort zu schützen."

Für Marleen und Oliver Voß ist das zu spät. Ob sie in Langballigau weitermachen, ist unklar.

