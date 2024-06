Langballig: Historische Reetdachhäuser von Brand zerstört Stand: 29.06.2024 16:12 Uhr Bei einem Großfeuer im Landschaftsmuseum Angeln in Unewatt konnte das historische Marxenhaus von 1626 nicht mehr gerettet werden. Einige historische Gegenstände konnten Feuerwehrleute aber beiseite schaffen, bevor das Haus in der Gemeinde Langballig zusammenstürzte.

Verkohlte Schornsteine ragen aus den Ruinen. Brandgeruch liegt in der Luft: In der Gemeinde Langballig im Kreis Schleswig-Flensburg hat ein Großbrand zwei historische Reetdachhäuser des Landschaftsmuseums Angeln in Unewatt zerstört, darunter das historische Marxenhaus von 1626. Die Einsatzkräfte wurden nach eigenen Angaben in der Nacht zu Sonnabend alarmiert. Zu dem Zeitpunkt brannte das etwa 400 Jahre alte Marxen-Bauernhaus bereits. Die Flammen griffen auch auf das Hauptgebäude des Museums über, das etwa 200 Jahre alt war.

Zwölf freiwillige Feuerwehren vor Ort

"Während des Einsatzes hat die Feuerwehr das Gebäude betreten und Kunst- und Kulturgegenstände und Unterlagen herausgeholt. Das musste aber abgebrochen werden, weil es zu gefährlich geworden ist", berichtete Jan Ströhmer vom Kreisfeuerwehrverband. Insgesamt waren zeitweise zwölf freiwillige Feuerwehren mit rund 200 Feuerwehrleuten vor Ort. Auch der Bürgermeister des Ortes, Kurt Brodersen, half beim Löschen. Sieben Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein verletzt.

Marxenhaus in sich zusammengestürzt

Das Marxenhaus brannte komplett ab und stürzte anschließend komplett in sich zusammen. Die Grundmauern des Hauptgebäudes des Museums sind den Angaben zufolge noch erhalten.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. In den vergangenen Tagen hatte es in der Region bereits mehrfach gebrannt. Laut Feuerwehr standen Strohballen und Altkleidercontainer in Flammen.

Karte: Hier liegt das Museumsdorf

Das Landschaftsmuseum galt als wichtiger Ort für die plattdeutsche Sprache. Hier fanden unter anderem Lesungen und Kulturabende statt. Das historische Marxenhaus aus dem Jahr 1626 stellte das Leben und die Wohnverhältnisse der alten Höfe dar.

