Landwirtschaft beschäftigt sich mit der Weltwirtschaft

Stand: 03.09.2021 05:00 Uhr

Der Bauerntag in Rendsburg gehört traditionell für Politik und Landwirtschaft zum festen Termin im Kalender - in früheren Jahren ging es dort auch schon mal hoch her. Heute soll es um das Thema Weltwirtschaft und Finanzmärkte.