Stand: 29.10.2019 19:10 Uhr

Landwirte konfrontieren Klöckner mit Sorgen

Sie protestieren lautstark bei Trecker-Demos oder verleihen ihrem Protest im Stillen Ausdruck, indem sie grüne Kreuze auf ihren Feldern aufstellen: Landwirte beschweren sich derzeit bundesweit über zu strenge Auflagen der Politik. Jetzt konfrontierten Vertreter aus Schleswig-Holstein Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) mit ihren Anliegen. Gleich drei Kreis-Bauernverbände hatten die Politikerin nach Erfde (Kreis Schleswig-Flensburg) eingeladen, um mit ihr über Zukunftsfragen in der Landwirtschaft zu sprechen.

Bauern-Proteste: Klöckner in Schleswig-Holstein NDR//Aktuell - 29.10.2019 14:00 Uhr Seit Wochen protestieren Baern gegen zu strenge Auflagen. Nun kommt Ministerin Klöckner für einen Informationstermin nach Schleswig-Holstein. NDR Reporterin Alexandra Bauer ist vor Ort.







Düngemittel: Gülle-Mengen für Bauern zu klein

Konkret kritisieren die Bauern das Agrarpaket des Bundes, das unter anderem den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln einschränkt. Aber auch die neue Düngeverordnung bereitet ihnen Sorgen. Sie schreibt genau vor, wann und wie Landwirte die Gülle auf ihre Felder zu bringen haben. Die Bauern sehen darin ein Problem, weil für sie die Mengen oft zu klein und die Zeiträume, in denen gegüllt werden darf, zu kurz sind.

Klöckner verteidigte die Maßnahmen: Sie sei an die Vorgaben der EU gebunden. Deutschland sei das letzte Land, das die EU-Regelung umsetze, weil die Bauernverbände das Thema so lange verschleppt hätten.

Klöckner will Wertschätzungs-Kampagne starten

Weiterhin thematisierten die Landwirte im Gespräch die mangelnde Wertschätzung für ihre Arbeit - sowohl was das Ansehen in der Bevölkerung betreffe als auch in finanzieller Hinsicht. Die Agrarministerin versprach Unterstützung. Sie will eine sogenannte Wertschätzungs-Kampagne starten, die auf der kommenden Grünen Woche in Berlin vorgestellt werden soll. Damit sollen die Verbraucher besser darüber informiert werden, wo ihre Lebensmittel herkommen und was sie wirklich wert sind.

Ministerin: Verbraucher müssen für höhere Standards zahlen

Laut Ministerin sind die Verbraucher sehr wechselhaft in ihren Meinungen. Einerseits seien Tierwohl und ökologisch-nachhaltige Lebensmittelproduktion ein großes Thema für die Menschen, andererseits wolle aber kaum jemand dafür mehr bezahlen als jetzt.

"Wir fordern viel von den Landwirten, aber geben im Schnitt nur neun Prozent unseres Haushaltseinkommens für Lebensmittel aus", sagte Klöckner. "Wer will, dass Landwirte höhere Standards einhalten, der muss das auch zahlen."

