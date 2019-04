Stand: 29.04.2019 14:54 Uhr

Landwirt entdeckt Leiche in Hammoor

In Hammoor (Kreis Stormarn) hat ein Landwirt eine Leiche gefunden. Das hat die Staatsanwaltschaft Lübeck heute bestätigt. Bereits am vergangenen Freitag sei sie entdeckt worden, sagte Oberstaatsanwältin Ulla Hingst. Zahlreiche Beamte hatten danach die Feldmark und ein Waldstück neben der Hauptstraße durchsucht. Der Leichnam wurde in die Rechtsmedizin nach Lübeck gebracht. Ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt, ist unklar - und auch zu den näheren Umständen gibt es noch keine Informationen. Mehr Details wolle man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht herausgeben, so die Staatsanwaltschaft.

