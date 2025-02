Stand: 27.02.2025 08:38 Uhr Landwirt aus Ostholstein vor Gericht

Vor dem Amtsgericht in Oldenburg in Holstein beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen 47-jährigen Landwirt aus Ostholstein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, große Mengen Gülle in einen Feuerlöschteich geleitet zu haben, wodurch das Gewässer verunreinigt wurde. Laut Ermittlungen soll er gewusst haben, dass die Gülle bis ins Neustädter Binnengewässer fließt. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft oder eine Geldstrafe wegen Gewässerverunreinigung.

