Stand: 18.05.2024 12:27 Uhr Landwirt: Erdfloh gefährdet Rapsernte in SH

Auf zahlreichen Feldern in Schleswig-Holstein hat der Erdfloh den Raps befallen. In einigen Regionen müssen sogar die Felder umgepflügt werden. Landwirt Hendrik Buchenau von Gut Warleberg in Neuwittenbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde sagt: Vor allem in den Regionen Ratzeburg, Lauenburg (beide Herzogtum Lauenburg) und Ostholstein habe der Erdfloh große Schäden angerichtet. Mancherorts sei die Ernte sogar komplett ausgefallen.

Buchenau meint, das hänge mit dem Verbot eines bestimmten Pflanzenschutzmittels zusammen. Die Landwirtschaftskammer SH sagt hingegen: Das Auftreten des Erdflohs sei normal und könne in manchen Jahren intensiver ausfallen.

