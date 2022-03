Landtagswahl: CDU will auf Frauen setzen

Stand: 05.03.2022 06:00 Uhr

Die CDU Schleswig-Holstein will heute ihre Landesliste für die Wahl am 8. Mai aufstellen. Ziel der Christdemokraten ist es, jünger und weiblicher zu werden. Das spiegelt sich im Listenvorschlag für den Parteitag wieder: Die Frauen sind dabei leicht in der Überzahl.