Stand: 01.02.2022 13:31 Uhr Landtagspräsident Schlie lässt erneut Amtsgeschäfte ruhen

CDU-Politiker Klaus Schlie lässt sein Amt als Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtags aus gesundheitlichen Gründen erneut ruhen.

Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) lässt erneut seine Amtsgeschäfte ruhen. In einem Schreiben an den Ältestenrat des Parlaments in Kiel gab der 67-Jährige gesundheitliche Gründe an. Schlie hatte im vergangenen Jahr eine Nierenkrebserkrankung öffentlich gemacht und war erst Anfang des Jahres auf die politische Bühne zurückgekehrt. Er stand zuletzt wegen parteiinterner Streitigkeiten in seinem Kreis- und Ortsverband und Nachfragen zu Nebentätigkeiten in der Kritik.

Weitere Informationen Diskussion um Nebentätigkeit von Landtagspräsident Schlie Der Fraktionsvize der Grünen, Lasse Petersdotter, fordert, dass der CDU-Politiker für Transparenz sorgt. mehr

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.02.2022 | 14:00 Uhr