Stand: 26.04.2024 09:51 Uhr "Landtagsmobil" macht Station an der Westküste

Politik und Bürger miteinander ins Gespräch bringen und über die Arbeit des Schleswig-Holsteinischen Landtags informieren - das sind laut eigener Mitteilung die Ziele des "Landtagsmobils", mit dem der Landtag ab kommender Woche unterwegs ist. An der Westküste wird das Mobil in diesem Jahr bei der Itzehoer Woche und den Glückstädter Matjeswochen im Kreis Steinburg, den Dithmarscher Kohltagen und den Husumer Krabbentagen in Nordfriesland Station machen.

