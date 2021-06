Landtagsfraktion der Grünen feiert 25-jähriges Bestehen Stand: 03.06.2021 19:45 Uhr 1996 zogen die Grünen zum ersten Mal in den Landtag in Kiel ein. Die damalige SPD-Regierungschefin war wenig angetan, mit ihnen gemeinsam regieren zu müssen. Heute sind die Grünen auch als Partner etabliert.

Es war einst nicht leicht für die Grünen, in den Schleswig-Holsteinischen Landtag zu ziehen. Noch 1992 scheiterten sie denkbar knapp an der fünf-Prozent-Hürde, ihnen fehlten wenige hundert Stimmen. Vier Jahre klappte es dann erstmals, und gleich wurden die Grünen zur Regierungsbildung gebraucht. Von der grünen Kröte, die sie schlucken müsse, hatte vor 25 Jahren Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) gesprochen, als sie die politischen Neueinsteiger mit ins Boot holte.

Immer noch diskussionsfreudig

Seitdem habe sich viel geändert, sagt Eka von Kalben, die heutige Fraktionschefin im Landtag. "Die Gesellschaft ist grüner geworden und kann sehr viel mehr mit unseren Inhalten und unseren Ideen anfangen. Und die Grünen sind vielleicht auch etwas gesettelter geworden und werden nicht mehr so als die Aliens angesehen." Einiges sei aber auch gleich geblieben, zum Beispiel die Diskussionsfreude innerhalb der Partei.

"Haben der Natur oft den Vortritt gelassen"

Die meiste Zeit in den vergangenen 25 Jahren waren die Grünen an Regierungen beteiligt. Viel habe man für den Umwelt- und Naturschutz erreicht, bilanziert die Fraktionschefin und zwar "an ganz vielen Stellen, wo wir dafür gesorgt haben, dass wir der Natur den Vortritt lassen". Deutlich werde das im Naturschutz, Waldschutz und Moorschutz. Von Kalben sagt, sie mache sich auch gern für Bildungsgerechtigkeit stark. "Das hat auch etwas damit zu tun, dass man für zukünftige Generationen etwas erreichen will. Und deshalb ist Sozialpolitik aus meiner Sicht etwas sehr, sehr Grünes. Weil wir nicht nur wollen, dass heutige Generation gut leben können hier im Land, sondern auch zukünftige."

Zusammen feiern bei digitalem Parteitag

Zuletzt ist der Wind für die Grünen bundesweit rauer geworden. Parteichefin Annalena Baerbock will ins Kanzleramt, und da wird jede öffentliche Äußerung, jeder Fehler genau unter die Lupe genommen. Das sei nicht immer fair, findet von Kalben: "Ich habe das Gefühl, dass der Wahlkampf ein sehr, sehr harter ist, und auch einer, der häufig unter die Gürtellinie geht. Das trifft uns sehr hart." Der Landtagswahlkampf im kommenden Jahr werde anders, weil die politischen Akteure hier einen anderen Politikstil pflegten, ist die Fraktionschefin überzeugt. Ihr Jubiläum im Landtag feiern die schleswig-holsteinischen Grünen mit einem digitalen Parteitag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.06.2021 | 17:00 Uhr