Landtag unterstreicht Bedeutung der Minderheiten Stand: 27.03.2025 19:21 Uhr Schleswig-Holstein sieht sich als Vorreiter beim Umgang mit Minderheiten und will nicht nachlassen bei deren Schutz. Einen Grund zum Feiern gab es im Landtag auch.

Mit dem Nachbarn gut klarzukommen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Dass es in der deutsch-dänischen Grenzregion inzwischen freundschaftlich zugeht, ist in den Bonn-Kopenhagener Erklärungen begründet. Sie legten vor 70 Jahren die Rechte der Angehörigen der deutschen und dänischen Minderheit fest. Und garantieren die Gleichbehandlung der Gruppen auf beiden Seiten.

Einstimmig für die Minderheiten

Am Donnerstag hat der Landtag mit großer Einigkeit auf das Thema geblickt: Die Fraktionen verabschiedeten einstimmig einen Antrag, in dem sie "die Bedeutung der Bonn-Kopenhagener Erklärungen für die Befriedung des Grenzkonfliktes zwischen Deutschland und Dänemark" betonen. Und die Abgeordneten bekennen sich dazu, weiter die Minderheiten zu fördern: "Dazu gehören der Schutz und die Förderung der Minderheiten und ihrer Organisationen, wie sie auch in der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein festgeschrieben sind."

Minderheitenbericht: Vorreiter mit Luft nach oben

Zuvor hatten die Abgeordneten über den Minderheitenbericht der Landesregierung debattiert und dabei unisono festgestellt, dass Schleswig-Holstein beim Umgang mit Minderheiten vorbildlich sei. Im Bericht erwähnt sind etwa friesische Inhalte in Social Media, Geld für plattdeutsche oder dänische Angebote in Kitas, Schulen und Unis, aber auch eine Meldestelle für Antiziganismus - also Rassismus gegen Sinti und Roma.

Luft nach oben sehen die Abgeordneten aber schon noch - auf Bundes- und EU-Ebene etwa. Forderungen gibt es auch nach mehr dänischsprachigen Programmen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sowie einer stärkeren Nutzung von Minderheitensprachen in der Landesverwaltung. Und es bleibt der Appell: nicht nachlassen.

