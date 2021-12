Landtag entscheidet über Landeshaushalt 2022 Stand: 15.12.2021 06:50 Uhr Auch 2022 sind finanziell für Schleswig-Holstein vermutlich keine großen Sprünge möglich. Die andauernde Corona-Pandemie sorgt für Ungewissheit - und das trotz guter Steuerschätzung im November.

Der Landtag will heute den Landeshaushalt für das kommende Jahr verabschieden. Die Pläne sollen in letzter Minute durch einen Rettungsschirm für Krankenhäuser ergänzt werden. Das wurde gestern Nachmittag bekannt. Ausgefallene und verschobene Operationen wegen der Corona-Pandemie sollen nicht zu Liquiditätsproblemen in den schleswig-holsteinischen Krankenhäusern führen, sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch. Das Land soll daher gegebenenfalls mit Bürgschaften oder Darlehen einspringen. Auf diesen Rettungsschirm mit einem Volumen von 150 Millionen Euro haben sich die Jamaika-Fraktionen sowie der SSW verständigt und wollen diesen Antrag heute gemeinsam unterstützen.

Informatik als neues Pflichtfach an Schulen

Aber auch Unterschiede werden bei den Beratungen über den Landesetat heute deutlich werden. Es sei ein Haushalt unter besonderen Herausforderungen durch die Corona-Krise, hieß es im Vorfeld. Die Jamaika-Fraktionen hoben unter anderem das neue Schul-Pflichtfach Informatik und das Festhalten an der Zahl der Berufsschullehrer trotz sinkender Schülerzahlen als wichtige Bausteine hervor. Informatik soll zunächst an einem Drittel der Schulen neues Pflichtfach für die Klassen fünf bis zehn werden. Dafür sollen auch 25 neue Stellen für Informatiklehrkräfte geschaffen werden. Außerdem liegt der Fokus auf Investitionen in Digitalisierung, Infrastruktur sowie Umwelt- und Klimaschutz. Die oppositionelle SPD hatte dagegen unter anderem eine kostenlose fünfstündige Krippenbetreuung gefordert. Sie war mit ihren Anträgen im Finanzausschuss gescheitert.

Kita-Bauprogramm wird fortgesetzt

Zusatzausgaben in Millionenhöhe sind auch geplant für Artenvielfalt, Schulgeldfreiheit bei Gesundheitsberufen, emissionsarme Ställe, Einbruchschutz, Polizeibauten, Boote der Wasserschutzpolizei und zur Beseitigung eines Müllbergs in Norderstedt. Am Dienstag teilten die Koalitionsfraktionen außerdem mit, dass sie das Kita-Bauprogramm um insgesamt 25 Millionen Euro für die Jahre 2023 und 2024 aufstocken wollen. Damit sollen Investitionen in neue Plätze unterstützt werden. Für 2022 hat das Land schon 15 Millionen Euro bereitgestellt.

Finanzlücke von 931 Millionen Euro

Für 2022 plant das Land Ausgaben von 14,6 Milliarden Euro und Einnahmen von 13,9 Milliarden. Da infolge der guten Steuerschätzung auch Schulden von 259 Millionen Euro getilgt werden sollen, ist eine Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben von 931 Millionen Euro zu schließen. Dafür sieht Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) rund 700 Millionen Euro aus dem Corona-Notkredit vor, den der Landtag im Vorjahr in Höhe von 5,5 Milliarden bewilligt hatte. Hinzu kommen Rücklagen, zum Beispiel aus dem Investitionsprogramm "Impuls". Dieses Investitionsprogramm war eingeführt worden, um die Infrastruktur in Schleswig-Holstein zu modernisieren und den Sanierungsstau abzubauen.

