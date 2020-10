Landtag debattiert über Not der Schweinebetriebe Stand: 28.10.2020 20:16 Uhr Im Kieler Landtag war am Mittwoch die aktuelle Lage der schweinehaltenden Betriebe Debattenthema. Letztlich wissen die Abgeordneten aber auch keinen rettenden Königsweg.

In Schleswig-Holstein warten mittlerweile 40.000 Schweine auf die überfällige Schlachtung - das ist ein Verzug von etwa einer Woche. Grund hierfür seien Corona-Fälle bei Mitarbeitern in großen Schlachtbetrieben in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und damit eingeschränkte Kapazitäten, sagte Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Mittwoch im Kieler Landtag. Der Platz für neue Ferkel in den Stallungen wird jetzt knapp und die Fleischpreise sind im Keller.

Rund die Hälfte der Schweine im Norden werden laut Albrecht in den beiden Bundesländern geschlachtet. Für den einzigen großen Schlachthof in Schleswig-Holstein in Kellinghusen (Kreis Steinburg) habe er eine vorübergehende Ausweitung der Arbeitszeiten beim Sozialministerium beantragt, sagte Albrecht.

Weitere Informationen 30.000 Schweine in SH können nicht geschlachtet werden Grund sind Corona-Einschränkungen in einem Schlachthof in NRW. Der Bauernverband sieht das Tierwohl gefährdet. mehr

Corona-Krise und Afrikanische Schweinepest

Neben der Corona-Krise geraten die Schweinebetriebe auch durch die Folgen der Afrikanischen Schweinepest zunehmend unter Druck, obwohl in Schleswig-Holstein diese Tierseuche bisher gar nicht aufgetreten sei. 13 Nicht-EU-Staaten - darunter China - haben ein Importverbot für Schweinefleisch aus Deutschland verhängt. Dies habe die Marktsituation mit gesunkenen Preisen deutlich verschlechtert, stellte der Minister fest.

Keine Lösung parat

CDU-Agrarexperte Heiner Rickers sagte, längere Arbeitszeiten in Schlachtung und Verarbeitung, eingeschränkte Quarantäne-Bedingungen für Mitarbeiter, staatliche Ankaufprogramme für nicht absetzbare Schlachttiere und eine europaweite Koordinierung der Schlachtkapazitäten seien sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene in der Umsetzung. "Die Nerven der Schweinehalter liegen blank und zu Recht werden von der Politik Lösungen erwartet."

Die SPD-Angeordnete Kirsten Eickhoff-Weber kritisierte: "Weiterhin werden Ferkel geboren, für die eigentlich kein Platz ist. Das ist eine Situation mit vielen Ursachen und bisher ist auch für Schleswig-Holstein keine Lösung in Sicht." Es zeigt sich, dass es so nicht weitergehen kann. Ein leitender Königsweg fehlt allerdings bislang.

Weitere Informationen Jäger in SH bereiten sich auf die Schweinepest vor Nach den ersten Fällen der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg wappnen sich Jäger in SH. Sie planen auch den Einsatz speziell geschulter Hunde, die infizierte Schweine finden können. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.10.2020 | 17:00 Uhr