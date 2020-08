Stand: 28.08.2020 19:22 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Landtag: Begriff "Rasse" soll überprüft werden

Nach einer emotionalen und ernsten Debatte haben die Fraktionen im Kieler Landtag eine Einigung in der Debatte um den Begriff "Rasse" erzielt. Am Freitag stimmten sie mit breiter Mehrheit überraschend einem gemeinsamen Antrag zur Überprüfung des Begriffs im Diskriminierungsverbot des Artikels 3 im Grundgesetz zu. Fünf Fraktionen stimmen dafür, nur die AfD-Abgeordneten nicht.

Stegner: Wissenschaftlich nicht haltbaren Begriff tilgen Schleswig-Holstein Magazin - 28.08.2020 19:30 Uhr SPD-Fraktionschef Ralf Stegner fordert die Regierungskoalition auf, den Begriff "Rasse" durch einen anderen Begriff zu ersetzen, um deutlich zu machen, dass Rassismus abgelehnt werde.







Kilian: Gute Dynamik in Debatte

Für den CDU-Abgeordneten Lukas Kilian war es "eine der ernsthaftesten Debatten, die wir seit langem im Landtag führen, ergebnisoffen mit einer guten Dynamik". CDU-Fraktionschef Tobias Koch lobte die Einigung: "Das zeichnet uns in unserem Landtag aus. Wir finden immer wieder Lösungen auch bei sensiblen Themen - eine Sternstunde des Parlaments, ich bin glücklich, dass das gelungen ist."

Anderthalbstündige Diskussion

Auch SPD-Fraktionschef Ralf Stegner spricht von "einem großartigen Signal", dass die Demokraten gegen Rechtsradikalismus zusammenstehen. Und es werde klargemacht, dass der Begriff "Rasse" nicht in die Neuzeit gehöre. "Es gibt keine Menschenrassen. Und erst recht gibt es keinen Zusammenhang von intellektuellen und charakterlichen Eigenschaften mit Haut- oder Haarfarbe", so Stegner.

Zunächst hatte die SPD einen Antrag eingebracht, die Regierungsfraktionen CDU, Grüne und FDP reichten einen Alternativantrag ein. Doch nach der anderthalbstündigen Debatte - geplant war nur eine halbe Stunde - wurde über Mittag ein gemeinsamer Antrag erarbeitet und nach der Mittagspause abgestimmt.

Grüne: Touré fordert die Streichung schon länger

Die Grünen-Abgeordnete Aminata Touré warf Stegner vor, es ginge ihm mehr um Parteitaktik als um die Sache. Sie hatte bereits vor einigen Monaten die Streichung des Begriffes "Rasse" als ein Element im Kampf gegen Rassismus gefordert. "Mir ist das Thema viel zu wichtig, um es als politischen Spielball zu nutzen", sagte sie am Freitag bei der Landtagsdebatte. Der Artikel 3 im Grundgesetz lautet derzeit: "Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden."

FDP: Rassebegriff nicht mehr zeitgemäß

Justizminister Claussen: Rassismus in vielen Köpfen

Justizminister Claussen (CDU) wies darauf hin, dass in der Gesellschaft Rassismus als Gedankengut immer noch lebendig sei. "Immer wieder kommt es auch in Deutschland zu rassistisch motivierten Anschlägen, zu Schändungen jüdischer Friedhöfe, rassistischer Graffiti, zu Gewaltakten bis hin zu Morden." Die Streichung des Begriffs, oder auch seine Ersetzung, sei ein sensibles Vorhaben. Man dürfe sich nicht zum "Steigbügelhalter von Rechtsextremisten und auch Rechtspopulisten" machen lassen, indem man ihnen begriffliche Vorlagen liefere.

AfD ist gegen Streichung des Begriffs

Claus Schaffer von der AfD lehnte in der Debatte eine Grundgesetzänderung ab und sagte, der Begriff "Rasse" sei nicht die Grundlage für Rassismus. Es sei vielmehr das Instrument, um Rassismus erkennbar zu machen. "Linker Zeitgeist" und "sprachpolizeiliche Attitüden" hätten in Verfassung und Gesetz nichts zu suchen, so Schaffer.

