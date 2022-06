Landrat im Kreis Steinburg wird neu gewählt Stand: 16.06.2022 14:58 Uhr Im Kreis Steinburg wird heute ein neuer Landrat gewählt. Der frühere Landrat Torsten Wendt war am 29. April 2021 vom Kreistag abgewählt worden. Seitdem ist die Stelle vakant.

von Oliver Kring

Seit der Ausschreibung der Stelle des Landrates tröpfelten nach Angaben des Kreises zunächst nur nach und nach Bewerbungen ein. Zwischendurch waren es neun Männer und eine Frau, die für den Chef-Posten in der Steinburger Kreisverwaltung in den Ring stiegen. Vor einigen Wochen rief der Kreistag dann nochmals Interessierte zur Kandidatur auf. "Danach gingen auch noch mehrere Bewerbungen ein", sagte Kreispräsident Peter Labendowicz NDR Schleswig-Holstein.

Sechs Männer kandidieren

Übrig geblieben sind für die heutige Wahl insgesamt sechs Kandidaten - alles Männer. Gewählt wird im Regionalen Bildungszentrum in Itzehoe. Die einzige Bewerberin ist inzwischen ebenso wie mehrere andere männliche Kandidaten aus dem Rennen ausgestiegen. Alle Bewerber konnten nach Angaben des Kreispräsidenten an mehreren Vorstellungsrunden teilnehmen - unter anderem bei den Fraktionen. Im Steinburger Kreistag sind das die CDU (22 Sitze), die SPD (12 Sitze), die Grünen (8 Sitze), die FDP (4 Sitze), die AfD (3 Sitze) sowie die Linke (2 Sitze). Daneben sind drei Wählerinitiativen mit je einem Mandat im Steinburger Kreistag vertreten.

Abstimmung für neuen Landrat in geheimer Wahl

Details zu den verbliebenen sechs Kandidaten will Peter Labendowicz aus Gründen der Vertraulichkeit nicht nennen. Abgestimmt werde heute Abend in geheimer Wahl. "Wenn kein Kreistagsmitglied die geheime Wahl fordert, werde ich einen entsprechenden Antrag stellen", kündigte Peter Labendowicz an. Grund: Es soll dafür gesorgt sein, dass alle Kreistagsabgeordneten aus freier Überzeugung ohne Fraktionszwang ihre Stimme abgeben können.

Mindestens 28 Stimmen nötig

Laut Labendovicz stimmt der Kreistag über alle Kandidaten gleichzeitig ab. Gewählt ist nach der Kreisordnung in Schleswig-Holstein derjenige, der mindestens 28 Stimmen erhält. Es müssen mehr als die Hälfte der insgesamt 54 Kreistagsmitglieder zustimmen. Kommen diese im ersten Wahlgang nicht zusammen, gibt es einen zweiten Durchgang. Im gegebenenfalls dritten Wahlgang treten die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen in einer Stichwahl an. Dann reicht die einfache Mehrheit der anwesenden Kreistagsabgeordneten. Stimmen aus den Fraktionen besagen, dass es wohl einen Favoriten geben soll - dann wäre nur ein Wahlgang nötig.

Auf den Neuen warten große Herausforderungen

Viele Aufgaben muss der neue Landrat sofort anpacken. Da wäre als erstes der Kreishaus-Neubau: Seit einem Bürgerentscheid 2014 zieht sich der Neubau hin. Der Neubau begann zwar schließlich 2019, Herausforderung werden die Kosten sein angesichts der Preisexplosion am Bau. Ferner ist die zügige Digitalisierung der Verwaltung eine Mammutaufgabe. Und angesichts dieser Belastungen wird es ebenfalls zur besonderen Aufgabe, die Mitarbeiter der Kreisverwaltung zusammenzuhalten. Außerdem stehen neben dem Kreishausneubau mehrere andere große Baumaßnahmen im Kreis auf der Agenda. Und schließlich muss der neue Landrat auch einen guten Dialog mit der Kommunalpolitik sowie den Ämtern und den Gemeinden im Kreis finden.

Gründe für Abwahl des bisherigen Landrates bleiben unklar

Warum der bisherige Landrat abberufen wurde, ist nicht bekannt. Über die genauen Hintergründe schweigen sich die Mitglieder des Kreistages nach wie vor aus. Es soll mehrere Vorfälle gegeben haben, heißt es aus den Fraktionen. Details will aber niemand nennen. Auch der Vorgänger des vor einem Jahr abgewählten Landrats Jens Kullik war 2012 noch während dessen Amtszeit vom Kreistag abgewählt worden. Es habe in beiden Fällen an Vertrauen gefehlt, begründete der Kreistag sein Vorgehen.

