Landrat bereut vorgezogene Corona-Impfung Stand: 26.02.2021 19:18 Uhr Nach dem Ärger um die vorgezogene Impfung des Steinburger Landrates Torsten Wendt (parteilos) hat sich dieser entschuldigt.

In einer persönlichen Erklärung, die NDR Schleswig-Holstein vorliegt, bedauert der Landrat seine Impfung gegen Covid-19, zu der er eigentlich nicht berechtigt war. "Angesichts einer Anzahl von Menschen, die einen Termin zur Impfung buchen wollten und damit bisher erfolglos geblieben sind, ist meine Impfung nicht verständlich", so Wendt. Er habe dies seinerzeit so entschieden, hätte es aber unterlassen müssen. Darum bitte er den Kreistag und die Öffentlichkeit um Entschuldigung.

Disziplinarverfahren wird geprüft

Am Mittwoch hatte der Hauptausschuss des Kreises Wendts Impfung missbilligt. Die Kommunalaufsicht prüft nun, ob ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden muss. Außerdem ist bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe eine Strafanzeige gegen Wendt eingegangen, die ebenfalls geprüft wird.

Wendt: Impfdosis wäre vernichtet worden

Vor einer Woche war bekannt geworden, dass Wendt am 23. Januar vorzeitig gegen Covid-19 geimpft worden war, obwohl er dazu eigentlich noch nicht berechtigt ist. Nach Wendts Worten hatten die Mitarbeiter im Impfzentrum rund anderthalb Stunden versucht, einen Berechtigten für eine übrig gebliebene Impfdosis zu finden. Nachdem das nicht gelungen sei, habe man sich an ihn gewandt - die Dosis hätte sonst vernichtet werden müssen, so der Landrat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.02.2021 | 20:00 Uhr