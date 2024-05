Stand: 17.05.2024 10:07 Uhr Landgerichte auf Social-Media-Kanälen vertreten

Ab sofort sind alle Landgerichte in Schleswig-Holstein auf den Social-Media-Kanälen Facebook, X und Mastodon vertreten. Das Pilotprojekt fand unter anderem am Amtsgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) statt. Mit den Auftritten in den sozialen Medien soll zum einen den Menschen die Arbeit des Gerichts näher gebracht werden. Zum anderen können die Gerichte durch ihre Präsenz gezielt auf Fake-News eingehen, wie Gerichtssprecherin am Landgericht Itzehoe, Frederike Milhoffer, erklärt. Wer keinen Social-Media-Dienst nutzt, kann weiterhin auch auf der Homepage vom Landgericht Itzehoe Gerichtsentscheidungen nachlesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.05.2024 | 08:30 Uhr