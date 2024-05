Stand: 16.05.2024 09:54 Uhr Landgericht Flensburg veröffentlicht Urteile auch online

Das Landgericht Flensburg stellt ab sofort Gerichtsverfahren und Urteile online. Zum Beispiel auf Facebook oder X gibt es Informationen für alle Interessierten. Tobias Langeloh, Richter am Flensburger Landgericht: "Wir erhoffen uns von unseren Auftritten bei Facebook und anderen sozialen Medien, dass einmal die Justiz in ihrer ganzen Breite wahrgenommen wird und auch dass unsere Entscheidungen dort transparent dargestellt werden können." Seit März gibt es eine zentrale Online-Redaktion, die aus sieben Richterinnen und Richtern aller Landgerichtsbezirke in Schleswig-Holstein besteht. So sollen Informationsangebote der Justiz online ausgebaut werden.

