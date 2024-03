Stand: 06.03.2024 13:13 Uhr Landgericht Flensburg: Messerstecher muss knapp drei Jahre in Haft

Am Landgericht Flensburg ist ein 27-Jähriger am Mittwoch wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte vor rund fünf Jahren drei Männer in einem Flensburger Einkaufszentrum mit einem Klappmesser verletzt hat - einige von ihnen lebensgefährlich. Vorher hat er sich laut Gericht mit seinem Onkel dazu verabredet, einen Mann zur Rechenschaft zu ziehen, weil dieser ihn am Vortag im Beisein seiner Verlobten geschlagen und verletzt haben soll. Wegen der langen Verfahrensdauer gelten drei Monate bereits als verbüßt. Der Verteidiger plädierte auf Freispruch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.03.2024 | 13:00 Uhr