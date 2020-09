Stand: 11.09.2020 06:53 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Landgasthof in Mielkendorf komplett abgebrannt

Rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes waren am Donnerstagabend in Mielkendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) im Einsatz, doch am Ende konnten sie nicht verhindern, dass der Landgasthof im Ort bis auf die Grundmauern abbrannte. Das reetgedeckte Gebäude stürzte nach Angaben der Feuerwehr ein. In dem Gasthof wohnten sowohl die Gastwirte als auch 13 weitere Mieter. Sie alle konnten das Haus verlassen und sind jetzt in Notunterkünften untergebracht. Zwei Menschen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Helfer der Feuerwehr sind auch heute Morgen noch am Einsatzort. Die Brandursache ist noch unklar.

Kripo beschlagnahmt den Brandort

Das Feuer war im Bereich des Dachgeschosses ausgebrochen. Die Mieter hatten den Landgasthof bereits verlassen können, als die Feuerwehr eintraf. Die Flammen breiteten sich schnell über das Reetdach aus - von innen konnte nicht mehr gelöscht werden. Mit zahlreichen Strahlrohren und einer Drehleiter wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindert. Die Kriminalpolizei hat die Einsatzstelle beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

