Landesweiter Roboterwettbewerb in Wahlstedt

In Wahlstedt im Kreis Segeberg hat am Sonntag der Landesentscheid der "World Robot Olympiade" (WRO) stattgefunden. Bei dem Wettbewerb des Vereins "Technik begeistert e.V." machen Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 22 Jahren mit. Aus Schleswig-Holstein sind am Sonntag 36 Teams in unterschiedlichen Kategorien und Altersgruppen gegeneinander angetreten, so der Veranstalter. In der Kategorie "RoboMission" mussten die Teams beispielsweise nach festen Regeln einen Roboter bauen, der bestimmte Aufgaben meistert.

In der Kategorie "Future Innovators" war das Ziel einen Roboter zu bauen, der bei der Gestaltung von zukünftigen Städten hilft. In dieser Kategorie hat unter anderem eine Dreier-Mädchengruppe aus Wahlstedt gewonnen, die ein Modell eines Parkhauses für kleine Elektro-Fahrzeuge wie E-Roller gebaut hat. Insgesamt konnten sich vier Teams mit ihren Ideen durchsetzen und sich so für das Deutschlandfinale am 27. und 28. Juni in Dortmund qualifizieren.

