Landessynode tagt in Lübeck Travemünde Stand: 24.11.2023 10:32 Uhr Am Freitag und Samstag kommt die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland zusammen. Krieg und Terror im Nahen Osten soll der christlich-muslimische Dialog entgegengesetzt werden.

Die zweitägige Sitzung wird mit einem Auftaktgottesdienst am Freitag in der St. Lorenz Kirche in Travemünde eröffnet. Krieg und Terror im Nahen Osten sollen laut Synode im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen. Mit Yuriy Kadnykov, dem mecklenburgischen Landesrabbiner, soll erstmals ein jüdischer Geistlicher die Predigt beim Auftaktgottesdienst halten. Ein Novum, so Dieter Schulz, leitender Pressesprecher der Nordkirche. Bisher habe die Landessynode einen Landesrabbiner lediglich als Gast begrüßt.

Die Landessynode ist das Kirchenparlament der Nordkirche. Die Synodalen tagen dreimal im Jahr, ihre Beschlüsse und Stellungnahmen gelten als Leitlinien für die Nordkirche.

Christen und Muslime im Dialog

Außerdem wird der christlich-muslimische Dialog die Landessynode beschäftigen. Im Rahmen der sogenannten Kunsttage hat die Nordkirche ein Begegnungsprojekt für christliche und muslimische Jugendliche gestartet. Der Beauftragte der Nordkirche, Pastor Sönke Lorberg-Fehring soll am Freitagabend über seine Abende mit den jungen Menschen beider Glaubensgemeinschaften berichten. Am Sonnabend soll die Synodentagung mit einem Reisesegen zu Ende gehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck