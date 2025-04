Stand: 24.04.2025 11:45 Uhr Landesstraße bei Wiemersdorf nach Unfall mit 3 Fahrzeugen wieder frei

Die Landesstraße 319 zwischen Wiemersdorf und Großenaspe (Kreis Segeberg) war am Donnerstagvormittag bis kurz nach 11 Uhl voll gesperrt. Laut Polizei gab es im Begegnungsverkehr einen Unfall, an dem ein Lkw und zwei Pkw beteiligt waren. Vier Personen mussten vom Rettungsdienst betreut werden. Drei Personen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, eine Person erlitt einen Schock.

Laut Polizei wurde der Tank des Lkw beschädigt, sodass eine erhebliche Menge an Betriebsstoffen ausgelaufen sei. Die Bergungsarbeiten waren deshalb aufwendig und dauerten gut drei Stunden bis kurz nach 11 Uhr an. Damit sich möglichst schnell ein Notarzt um die Betroffenen kümmern konnte, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Verletzten konnten aber in Krankenwagen transportiert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg