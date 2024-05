Stand: 31.05.2024 16:15 Uhr Landesstelle für Suchtfragen SH warnt vor Einweg-E-Zigaretten,

Eine neue Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigt zum Weltnichtrauchertag am Freitag: Mehr als acht von zehn Jugendlichen haben noch nie in ihrem Leben Tabak geraucht. Was viele aber als große Gefahr sehen: Einweg-E-Zigaretten, sogenannte Vapes. Auch die Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein weist auf die große Suchtgefahr hin. "Das kratzt nicht, das beißt nicht, schmeckt süßlich und ist bunt poppig aufgemacht und spricht eben besonders Kinder und Jugendliche an", sagte Geschäftsführer Björn Malchow. Die Einweg-E-Zigaretten enthalten demnach rund 600 Züge und oft viel Nikotin - mit Geschmackstoffen wie Buttercremetorte oder Vanille oder Rhabarber oder Banane, erklärt Malchow. "Und damit werden die Zigarettenkonsumenten von morgen beworben, und da müssen wir unbedingt was tun."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2024 | 15:00 Uhr