Landessportverband knackt 800.000-Marke bei Mitgliedern Stand: 10.04.2025 17:36 Uhr In Schleswig-Holstein sind so viele Menschen in Sportvereinen organisiert wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Der Landessportverband hat rund 812.300 Mitglieder - etwa 22.700 mehr als vor einem Jahr.

von Anke Rösler

Die Sportvereine im Land haben im vergangenen Jahr 22.696 Mitgliedschaften dazugewonnen. Laut Landessportverband (LSV) vom Donnerstag (10.4.) ist der Zuwachs vor allem bei Kindern und Jugendlichen spürbar. Bei den bis 18-Jährigen gebe es insgesamt einen Mitgliederzuwachs von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, bei den Sieben- bis 14-Jährigen ein Plus von 4,1 Prozent. Auch bei den Senioren steigen nach Angaben vom LSV die Mitgliedszahlen.

LSV will Sportstätten in SH weiterentwickeln

Der Zuwachs liegt nach Angaben der LSV-Präsidentin Barbara Ostmeier an den guten Angeboten und der ortsnahen Lage. Sie will sich dafür einsetzen, Sportstätten in Wohnortnähe zu erhalten und weiterzuentwickeln - auch mit Blick auf die verbindlichen Ganztagsangebote für Schulen ab 2026. "Wir werden uns auch weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, dass Land und Kommunen verstärkt in die Sportinfrastruktur investieren", sagt Ostmeier.

Großer Zuwachs bei Motorsport, Cheerleading und Triathlon

Bei den einzelnen Sportarten hat der Motorsport laut LSV den größten Zuwachs zu verzeichnen. Hier hat sich die Zahl der Mitgliedschaften mit einem Plus von 25,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dahinter folgen Cheerleading (+21,3 Prozent) und Triathlon (+14,2 Prozent). In absoluten Zahlen haben Turnvereine in Schleswig-Holstein mit mehr als 177.376 die meisten Mitglieder. Auf Platz zwei liegt Fußball mit 127.881 Mitgliedschaften, dahinter Tennis, Handball, Pferdesport und Segeln.

Viele weitere Aktive in Kurz-Mitgliedschaften

Insgesamt sind in Schleswig-Holstein 2.467 Sportvereine im Landessportverband organisiert. Das sind 20 weniger als noch 2024. Zu den regulären Mitgliedern kommen jährlich geschätzt weitere 250.000 Aktive hinzu, die über Kursangebote und Kurzmitgliedschaften Sport treiben.

