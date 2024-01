NDR Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein wählt neuen Vorsitzenden Stand: 22.01.2024 17:30 Uhr Der Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein hat in seiner Sitzung am 22. Januar 2024 Kai Bellstedt vom AWO Landesverband Schleswig-Holstein e. V zu seinem Vorsitzenden gewählt.

Kai Bellstedt folgt auf Laura Pooth, die zum 1. Januar 2024 aus dem NDR Rundfunkrat ausgeschieden ist. Stellvertretender Vorsitzender des Gremiums bleibt Gunnar Becker vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein. "Die regionale Berichterstattung ist ein wesentlicher Zukunftsfaktor für den NDR. Es gilt, die Regionalität in das non-lineare Zeitalter zu transformieren, ohne dabei das lineare Stammpublikum zu verlieren", sagte Bellstedt nach seiner Wahl.

Neue Möglichkeiten durch Umzug

Bellstedt weiter: "Mit dem geplanten Umzug an den neuen Standort im Wissenschaftspark werden neue Möglichkeiten der crossmedialen Zusammenarbeit, aber auch zeitgemäße Formen des Miteinanders geschaffen, die nicht zuletzt den Menschen in Schleswig-Holstein zugutekommen." Der Landesrundfunkrat werde den NDR in diesem spannenden Prozess auch weiterhin unterstützen.

