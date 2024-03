Sendedatum: 02.03.2024 12:00 Uhr Landesregierung will mehr Bio-Landwirtschaft in SH

Schleswig-Holstein will mehr landwirtschaftliche Bio-Höfe. Die Landesregierung hat vor, den Anteil an Ökolandbaubetrieben bis 2030 zu verdoppeln. Das Landwirtschaftsministerium will nun Anreize schaffen, damit mehr Bio-Lebensmittel aus heimischer Erzeugung in den Handel gelangen. Der Hebel dafür soll die Außer-Haus-Verpflegung sein: Essen in Kantinen, Kitas, Schulen und Restaurants - zuverlässige Abnehmer für große Mengen, auf die sich Landwirte recht stabil verlassen können. Förderprogramme vom Land sollen bei der Umstellung helfen.

