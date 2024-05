Stand: 29.05.2024 18:05 Uhr Landespolizei bereitet sich auf EM-Einsätze vor

Die nahende Fußball-Europameisterschaft könnte auch für die Landespolizei in Schleswig-Holstein zu einem Kraftakt werden. Nach Angaben eines Sprechers unterstützen Beamten aus Schleswig-Holstein während der vierwöchigen Veranstaltung ihre Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern. Wann, wohin und wie viele Beamte zu den EM-Spielstätten ausrücken werden, steht laut Landespolizei in Kiel noch nicht genau fest. Die Polizeidirektionen an den jeweiligen Spielorten fordern die Unterstützung aus Schleswig-Holstein demnach rechtzeitig an.

