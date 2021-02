Landespflegedialog beklagt Belastung und zu geringe Bezahlung Stand: 17.02.2021 14:44 Uhr Klatschende Politiker und Einmalzahlungen sind den Pflegenden im Land nicht genug. Sie fordern Wertschätzung und eine vernünftige Bezahlung, damit nicht weitere Fachkräfte ihrem Job den Rücken kehren.

Kaum eine Berufsgruppe ist so nah dran an den Folgen der Corona-Pandemie wie die Pflegekräfte. Die Sorgen, Ängste und Nöte haben die schleswig-holsteinischen Vertreter der Branche am Mittwoch auf dem zweiten Landespflegedialog diskutiert, der digital abgehalten worden ist. Dabei wurde erneut deutlich: In der Pflege gibt es mehr Probleme als Lösungen. Dazu zählt auch die Überbelastung. Jutta Schümann, Gastgeberin des Dialogs und Vorsitzende des Vereins Landesgesundheitsprojekte betonte, dass viele in der Pflege an der Belastungsgrenze und darüber hinaus arbeiten würden: "Wir müssen dringendst aufpassen, dass wir jetzt nicht Pflegekräfte verlieren, weil sie einfach auch nicht mehr können."

AUDIO: Pflegekräfte fordern mehr Wertschätzung (1 Min)

"Wir brauchen eine Wertschätzung, Unterstützung und eine vernünftige Bezahlung"

Die Mitglieder der Pflegebranche waren sich einig. So wie aktuell geht es nicht weiter. Daher müsse nun die Politik liefern. Klatschende Abgeordnete und einmalige Bonuszahlungen würden nicht ausreichen. "Wir brauchen eine Wertschätzung, Unterstützung und wir brauchen eine vernünftige Bezahlung für Pflegekräfte", so Schümann. Auch der teilnehmende Bevollmächtigte des Bundes für Pflege, Andreas Westerfellhaus, sprach sich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Pflege-Fachkräfte aus, denn sie seien vielfach ausgelaugt, selbst nach dem Urlaub. Das müsse uns zu denken geben und daran müsse sich dringend etwas ändern, sagte Westerfellhaus auf dem digitalen Landespflegedialog.

