Landesparteitag: SSW trifft sich in Husum Stand: 17.09.2022 05:00 Uhr Die Mitglieder des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW) kommen am Sonnabend zusammen. Diskutiert wird unter anderem über die steigenden Lebenskosten und die anstehenden Kommunalwahlen.

Vor dem Landesparteitag des SSW im dänischen Kulturzentrum in Husum (Kreis Nordfriesland) zeigten sich sowohl der Landesvorstand Christian Dirschauer als auch der Vorsitzende der Landtagsfraktion, Lars Harms, zufrieden. Mit 5,7 Prozent habe der SSW bei der Landtagswahl das beste Zweitstimmenergebnis seit Parteigründung erreicht. Das wolle man für die weitere Arbeit nutzen.

Lösungen für gestiegene Kosten

Wichtige Themen auf dem Landesparteitag sind laut Harms gestiegene Energiepreise und Lebenserhaltungskosten. "Unsere Aufgabe für die nächsten Monate ist es, hier deutlich zu zeigen, dass der SSW die Sorgen und Nöte der normalen Bevölkerung ernst nimmt und Lösungsvorschläge hat", so Harms.

Neue Stellen auf kommunaler Ebene

Daneben beschäftigen den SSW vor allem die Kommunalwahlen im kommenden Jahr. Dafür seien in Schleswig-Flensburg, Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde und Kiel bereits neue Stellen geschaffen worden, teilte Dirschauer mit. Bereits am Sonntag tritt mit Karin Haug eine Kandidatin des SSW bei der Oberbürgermeisterwahl in Flensburg an.

