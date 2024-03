Landeshaushalt 2024: FDP will klagen, Heinold verteidigt Notkredite Stand: 20.03.2024 05:00 Uhr Im schleswig-holsteinischen Landtag wird heute über den Haushalt 2024 abgestimmt. Im Vorfeld hatte es massive Kritik und Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der schwarz-grünen Finanzplanung gegeben.

von Anna Grusnick

Es ist das Königsrecht des Parlamentes - die Entscheidung über den Haushalt des Landes. Dass die Debatte darüber von der Opposition häufig für eine Generalabrechnung mit dem Kurs der Regierung genutzt wird, hat Tradition. Dennoch: So kontrovers wurde über einen Etatentwurf der Regierung in den vergangenen Jahren selten diskutiert. Die FDP befürchtet, dass die schwarz-grüne Landesregierung einen Haushaltsentwurf vorgelegt hat, der mit der Verfassung nicht vereinbar ist. Auch die SPD hegt Zweifel. Die Landesregierung sieht das jedoch gänzlich anders.

Rund 17 Milliarden Euro möchte die schwarz-grüne Landesregierung in diesem Jahr ausgeben. Weil die Einnahmen nicht ausreichen, plant die Koalition mit neuen Schulden in Höhe von mehr als 1,6 Milliarden Euro - größtenteils aus Notkrediten.

Finanzministerin Heinold: "Aus meiner Sicht ist der Haushalt verfassungskonform"

Die Folgen der Corona-Krise, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen Auswirkungen sowie die Sturmflut im vergangenen Oktober und die entstandenen Schäden in Millionenhöhe - mit diesen drei Notlagen begründet die Landesregierung die geplanten Notkredite. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) betonte, dass sie den Haushalt für verfassungskonform und die geplanten Maßnahmen für richtig und notwendig erachte. "Ich werbe für diesen Haushalt, ich werbe für den Notkredit. Es geht um Schulbau, es geht um die Energiewende, es geht um die Daseinsvorsorge, und es geht darum, dass unser Land einigermaßen vernünftig durch diese Krisenzeit kommen kann."

FDP-Fraktionschef Vogt: "Haushalt ist Bankrotterklärung von schwarz-grün"

Für die FDP ist der Haushalt nicht tragfähig. Fraktionschef Christopher Vogt betonte: "Frau Heinold steht vor den Scherben ihrer Finanzpolitik." Er warf ihr vor, den Überblick und in Teilen die Kontrolle über den Haushalt verloren zu haben und erneuerte, dass die FDP den Haushalt 2024 gerne verfassungsrechtlich überprüfen lassen würde. Die Kritik erzürnt sich vor allem an den geplanten neuen Schulden in Höhe von etwa 1,65 Milliarden Euro großteils über Notkredite. Vogt hält nach eigener Aussage sowohl den Umfang als auch die Verwendung der Notkredite für schwierig und nicht verfassungskonform. Der vorgelegte Haushalt sei eine Bankrotterklärung von schwarz-grün.

SPD will Haushalt ablehnen und prüfen

Oppositionsführerin Serpil Midyatli (SPD) betonte, ihre Fraktion könne dem Haushalt nicht zustimmen. Gleiches gelte für den Notkredit. "Wir haben begründete Zweifel gerade was die Ausgestaltung der Notkredite angelangt, dass sie nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil überhaupt so zu ziehen sind." Seit Wochen bleibt allerdings offen, welche Schlussfolgerungen die SPD daraus zieht. Für eine Verfassungsklage sind zwei Fraktionen nötig. Während die FDP klagewillig ist, heißt es von der SPD: "Wir werden dann, wenn der Haushalt beschlossen ist, zu prüfen haben, wie die weiteren Schritte sein werden." Eigene Änderungsanträge haben weder die SPD noch die FDP eingebracht.

Finanzministerin Heinold zeigte sich irritiert: "Ich bin total verwundert vom Verhalten der SPD, die nun Hand in Hand mit der FPD gegen den Notkredit und damit für einen harten Sparkurs wirbt." Das habe es bisher nicht gegeben.

SSW will dem Haushalt zustimmen

Gänzlich anders sieht das SSW- Fraktionschef Lars Harms. Seines Erachtens werden die Grundsätze, die das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat, genau eingehalten im schwarz-grünen Etatentwurf. "Der Entwurf ist klar verfassungskonform", sagte er und kündigte an, dass seine Fraktion dem Haushalt daher zustimmen werde. Im Vorfeld hatte der SSW auch eigene Haushaltsanträge eingebracht und bei der schwarz-grünen Koalition minderheitspolitische Projekte in den Haushalt aushandeln können. So sollen unter anderem die dänischen und friesischen Minderheiten mehr Geld erhalten.

CDU und Grüne stehen hinter Etatentwurf der Landesregierung

CDU und Grüne unterstützen den finanzpolitischen Kurs der Landesregierung. Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter sagte:"Ich bin davon überzeugt, dass dieser Haushalt verfassungskonform ist." Er sehe der Frage, ob es am Ende zu einer Klage kommt oder nicht gelassen entgegen. Petersdotter räumte ein, dass die Aufstellung eines Haushaltes noch nie so schwer gewesen sei wie in den vergangenen Jahren. "Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wieviel Druck auf der Finanzplanung liegt." CDU-Fraktionschef Tobias Koch unterstrich der Haushalt sei "zweifelsfrei verfassungsgemäß."

Landesrechnungshof übt scharfe Kritik an Haushaltsplan

Als nicht solide und nachhaltig wertete der Landesrechnungshof die geplante hohe Neuverschuldung der schwarz-grünen Koalition. "Die hohe Verschuldung paart sich mit einer vergleichsweisen geringen Wirtschaftskraft", so Rechnungshof Präsidentin Gaby Schäfer in einer Stellungnahme. Sie sieht dadurch die Tragfähigkeit der Landesfinanzen gefährdet. Schäfer bezweifelt, dass die Folgen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr noch eine tragfähige Begründung für eine Notlage darstellen. Außerdem kritisierte sie, dass die Ansiedlung des Batterieherstellers Northvolt bei Heide mit 137 Millionen Euro aus einem Notkredit gefördert werden soll.

Steuerzahlerbund rät Abgeordneten, den Haushalt abzulehnen

Geht es nach dem Steuerzahlerbund, dann sollten die Abgeordneten den Haushalt ablehnen. In einem Brief an alle Abgeordneten mahnte Präsident Alois Altmann, das Grundgesetz und die Landesverfassung stünden zweifelsfrei über jedem noch so gut gemeinten politischen Gestaltungswillen und allen anderen Überlegungen. "Des-halb sind Sie in der Pflicht, den vorliegenden Haushaltsentwurf abzulehnen." Seines Erachtens entsprechen Umfang, Zweckbindung und zeitlicher Zusammenhang der vorgesehenen Notkredite nicht den Anforderungen der Verfassung.

