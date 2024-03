Stand: 08.03.2024 11:51 Uhr Landesfunkhaus Schleswig-Holstein bekommt neue Chefredakteurin

Sabine Doppler wird die neue Chefredakteurin im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein. Der NDR Verwaltungsrat ist dem Vorschlag von Intendant Joachim Knuth gefolgt und hat die erfahrene Journalistin als Leiterin des crossmedialen Programmbereichs bestätigt. Sie tritt am 1. Juni 2024 die Nachfolge von Bettina Freitag an. Zuvor leitete Doppler in einer Doppelspitze den Programmbereich Gesellschaft beim NDR.

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.03.2024 | 12:00 Uhr