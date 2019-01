Stand: 27.01.2019 12:14 Uhr

Landesforsten gehen gegen Borkenkäfer vor

Borkenkäfer können verheerende Auswirkungen für Bäume und dementsprechend ganze Wälder haben. So mussten bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) in den vergangenen Tagen auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern Bäume gefällt werden, die massiv vom Borkenkäfer befallen waren. In diesem Jahr könnte es Schleswig-Holstein noch deutlich stärker treffen, befürchten Experten. Waldbau-Fachmann Jens-Birger Bosse von den schleswig-holsteinischen Landesforsten ist einer davon. "Wir hoffen, dass das alles nicht ganz so tragisch wird", sagt er, "aber im Augenblick sprechen mehr Zeichen für eine Katastrophe."

Den Käfern soll die Brutgrundlage genommen werden

Landesforsten befürchten "Borkenkäfer-Katastrophe" NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 27.01.2019 09:00 Uhr Autor/in: Christine Pilger Die Landesforsten wollen Maßnahmen gegen die Borkenkäfer einleiten: Abgestorbenes Holz soll aus den Wäldern geholt werden, um den Käfern die Brutgrundlage zu nehmen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

2018 sei laut Bosse ein gutes Jahr für Borkenkäfer gewesen: Durch die Dürre sind die Bäume auch jetzt noch geschwächt und angreifbar, viele sind abgestorben, Stürme haben ihnen geschadet. All das dient den Insekten als hervorragendes Brutmaterial. "Wir bereiten uns nicht nur vor, sondern wir leiten jetzt schon Maßnahmen ein, die entsprechend dann wirken sollen und werden", sagt Bosse: Unter anderem soll schnellstmöglich das herumliegende Holz, insbesondere das von Borkenkäfer bevorzugte Fichtenholz, aus den öffentlichen Wäldern geholt werden. Die Experten hoffen, den Käfern so ihre Brutgrundlage zu nehmen. Darüber hinaus patrouillieren sie jetzt schon in den Wäldern und halten Ausschau nach Anzeichen der Schädlinge.

Verband der Waldbesitzer befürwortet Einsatz von Pestiziden

Der Vorsitzende des Schleswig-Holsteinischen Waldbesitzerverbands, Moritz Graf zu Rantzau, sieht die Lage nicht so dramatisch wie Bosse und dessen Kollegen. Er fordert aber, bei Befall zugelassene Pestizide in Wäldern einzusetzen. Die Landesforsten allerdings sehen Pestizide nur als allerletzte Option.

Weitere Informationen Bäume an K81 bei Bad Bramstedt gefällt Jede Menge Bäume werden bei Bad Bramstedt an der K81 gefällt. Laut Verkehrsministerium hat die Aktion nichts mit dem Ausbau der A20 zu tun, wohl aber mit dem Borkenkäfer. mehr So setzen Borkenkäfer dem Wald zu Sie sind nur wenige Millimeter groß. Doch wenn Borkenkäfer - besonders nach trockenen Sommern - in Massen auftreten, können sie ganze Wälder gefährden. Was hilft dagegen? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.01.2019 | 09:00 Uhr