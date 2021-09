Landesbauerntag: Ungewohnte Einigkeit zwischen Verband und Politik Stand: 03.09.2021 14:47 Uhr Bauernverband und Landesregierung sind sich auf dem Landesbauerntag in Rendsburg ungewohnt einig. Es muss sich etwas verändern in der Landwirtschaft. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte den Landwirten dafür Hilfen zu.

Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Debatten über die Arbeit der Landwirte, das Tierwohl und Umweltschutz hat Schleswig-Holsteins Bauernverbandspräsident Werner Schwarz Veränderungswillen angemahnt. "Wir müssen erkennen: Ein Beharren auf Bisherigem wird nicht von Erfolg gekrönt sein", sagte Schwarz auf dem Landesbauerntag in Rendsburg. "Wir müssen uns als Landwirtschaft neu erfinden." Dafür brauchten die Landwirte Planungssicherheit. Für diese will das Land sorgen, stellte Ministerpräsident Günther klar. Es gehe darum, Wege für eine umweltfreundliche Landwirtschaft zu finden, von der die Bauern leben könnten.

Förderprogramme sollen umgebaut werden

Günther und Schwarz zeigten sich froh über die am Dienstag unterzeichnete gemeinsame Erklärung zur Zukunft der Landwirtschaft. Tierschutz und ökologischer Landbau sollen im Norden künftig eine stärkere Rolle spielen, ökologische Leistungen besonders honoriert werden. "Das ist mehr als ein symbolischer Akt", sagte Günther. Die Betriebe müssten wirtschaftlich erfolgreich arbeiten können. Seine Regierung stehe nun in der Pflicht. Förderprogramme müssten umgebaut werden. Günther sieht aber auch die Verbraucher in der Pflicht, die nur wenig für Lebensmittel ausgeben würden.

Gänsefraß: Hilfe für betroffene Landwirte

Konkrete Hilfe sagte Günther beim Gänsefraß auf Feldern an der Nordseeküste zu. "Wir sind uns einig darin, dass wir eine Bestandsreduktion brauchen", sagte Günther. Eine wichtige Rolle spiele dabei eine Wegnahme von Eiern. Ziel müsse es sein, die Zahl der eingesammelten Eier von an der Westküste brütenden Nonnengänsen zu erhöhen. Er sprach von einem "dramatischen Problem". Einen genauen Überblick über die Schäden sollen Satellitenbild-Auswertungen liefern. "Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Abschussanträge bei der Nonnengans zu beschleunigen und - das betone ich - die jagdrechtlichen Regelungen weiter anzupassen", sagte Günther.

Landesbauerntag 2021 - kleiner als vor Corona

Der Landesbauerntag findet traditionell während der Landwirtschaftsmesse Norla in Rendsburg statt. Im vergangenen Jahr gab es ihn nur digital, in diesem Jahr fällt er in Präsenz deutlich kleiner aus als in den Vor-Corona-Jahren. Rund 500 Gäste waren für die Halle auf dem Messegelände zugelassen.

