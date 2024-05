Stand: 17.05.2024 14:10 Uhr Land und Bahn starten Ausbildungsoffensive für Marschbahn

Das Land Schleswig-Holstein und die Bahn haben gemeinsam eine Ausbildungsoffensive gegen den Personalmangel auf der Marschbahnstrecke nach Sylt gestartet. Laut Bahn kommt es dort besonders wegen Personalmangels bei Lokführern zu häufigen Ausfällen und Verzögerungen. Das Land will damit laut eigener Aussage einen Anreiz für die Bahn schaffen: Wenn die Bahn in den kommenden Jahren mindestens 25 Lokführer ausbildet, die nach der Ausbildung noch zwei Jahre in Schleswig-Holstein bleiben, bekommt die Bahn vom Land 1,5 Millionen Euro Bonus. Dafür arbeitet die Bahn ab sofort mit der Akademie Eisenbahn Campus GmbH zusammen, die die theoretische Ausbildung in Husum (Kreis Nordfriesland) übernimmt.

