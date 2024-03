Stand: 07.03.2024 16:21 Uhr Land übernimmt 90 Prozent der Reparaturkosten für Regionaldeiche

In Großenbrode hat das Land Schleswig-Holstein dem Kreis Ostholstein, den Kommunen sowie Wasser- und Bodenverbänden am Donnerstag ihr Unterstützungspaket für den Ostseeküstenschutz vorgestellt. Hintergrund ist die Sturmflut im vergangenen Oktober, die viele Regionaldeiche beschädigt hatte. Küstenschutzminister Tobias Goldschmidt (Grüne) kündigte an, dass das Land 90 Prozent der Reparaturkosten übernehme. Im Anschluss könnten besonders wichtige Deiche zu sogenannten Landesschutzdeichen umgebaut werden. Der Landesverband kritisiert das Konzept der Landesregierung: Die ehrenamtlich geführten Verbände seien schlicht nicht in der Lage, solche Millionenprojekte zu planen.

