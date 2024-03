Stand: 08.03.2024 08:22 Uhr Land SH sagt Millionen für Ganztagsbetreuung zu

Für die Ganztagsbetreuung an Schulen in Schleswig-Holstein soll es künftig 196 Millionen Euro geben. Davon übernehme die Landesregierung 85 Prozent, sagte Ministerpräsident Günther gestern nach einem Treffen mit den Kommunen. Die angespannte Haushaltslage könnte nur von Land und Kommunen gemeinsam gelöst werden, so der CDU-Politiker. Zu den Ausgaben in der Ganztagsbetreuung kommen laut Günther etwa 105 Millionen Euro, um kommunalen Wärmewende zu unterstützen.

