Stand: 20.03.2025 12:12 Uhr Land gibt 26 Millionen Euro für Straßen an der Westküste

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV) will in den kommenden Monaten in den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und Pinneberg 26 Millionen Euro investieren. Das hat der Landesbetrieb am Donnerstag (20.3) in Quickborn (Kreis Pinneberg) mitgeteilt. Insgesamt geht es um Straßen von einer Länge von rund 25 Kilometern, acht Bauwerke wie Brücken und 21 Radwegkilometer, die erneuert oder ganz neu gebaut werden sollen.

Als Beispiele für wichtige Vorhaben sind für den LBV nach eigenen Angaben zum Beispiel die Fahrbahnerneuerung der L136 von Wewelsfleth bis Beidenfleth (Kreis Steinburg) sowie die Radwegerneuerung an der L138 zwischen Gudendorf und St. MIchaelisdonn (Kreis Dithmarschen). Im Kreis Pinneberg wird zum Beispiel die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt in Appen erneuert. Alle Infos zu einzelnen Baumaßnahmen inklusive der geplanten Start- und Endzeiten finden sich auf einer interaktiven Karte des LBV.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Steinburg