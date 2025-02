Stand: 21.02.2025 15:33 Uhr Landesregierung fördert Wärmenetz in Wrohm

Die schleswig-holsteinische Landesregierung fördert ein Wärmenetz in Wrohm (Kreis Dithmarschen). In der Gemeinde sollen bis 2026 zunächst 65 Haushalte, später 200 Haushalte mit Strom versorgt werden. Dieser soll mit Biogas erzeugt werden. Ein Abfallprodukt ist die dabei entstehende Abwärme, mit der die Haushalte dann beheizt werden. Nach Angaben der Betreibergesellschaft können Haushalte so 1.200 bis 3.400 Euro pro Jahr einsparen. Das Wärmenetz kostet rund 3,5 Millionen Euro, das Land übernimmt eine Million Euro.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Heizen Energie Kreis Dithmarschen