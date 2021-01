Stand: 13.01.2021 10:54 Uhr Land: AKW-Bauschutt kommt nach Lübeck-Niemark und Johannistal

Bei den Abrissarbeiten der Atomkraftwerke in Brunsbüttel und Krümmel entsteht viel Abfall, tausende Tonnen Bauschutt. Seit einiger Zeit läuft die Diskussion darum, wo dieser nicht-radioaktive Abfall hinkommt. Am Vormittag hat nun Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) den aktuellen Stand bekannt gegeben: Der freigemessene Abfall, der beim Abriss des AKW Brunsbüttel entsteht, soll auf die Deponien in Lübeck-Niemark und Johannistal (Kreis Ostholstein) gebracht werden. Das geschieht, zum Bedauern Albrechts, nicht freiwillig: Ein Zuweisungsverfahren durch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume ist auf dem Weg, wie das Umweltministerium mitteilte. Lübeck hatte zuvor eine Aufnahme des Mülls abgelehnt. Auch in anderen Orten gab es Widerstand.

Wiershop nimmt Abfall aus Krümmel auf

"Ausschlaggebend für die beabsichtigte Zuweisung an die Deponien Niemark und Johannistal war vornehmlich der breite Katalog der zugelassenen Abfallarten, die geeigneten technischen Umsetzungsmöglichkeiten, aber auch deren verfügbares Restvolumen", teilte das Ministerium mit. Den Angaben zufolge kamen für die Lagerung auch die Deponien in Wiershop, Großenaspe und Harrislee infrage. In Wiershop wird Abfall aus dem AKW Krümmel gelagert, dazu hatte sich die Gemeinde bereit erklärt.

Umweltminister Albrecht machte deutlich, dass durch die Deponierung sämtlicher nicht-radioaktiver Abfälle keine Gesundheitsgefährdung für Anwohner besteht.

