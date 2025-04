Stand: 16.04.2025 18:52 Uhr Lägerdorf: Hecke versehentlich in Brand gesetzt

Eigentlich wollte ein Anwohner in Lägerdorf (Kreis Steinburg) am Dienstagnachmittag nur das Unkraut auf seiner Terrasse vernichten, doch dabei setzte er versehentlich eine Hecke in Brand. Der 55-jährige Mann hatte zum Ziel, die unerwünschten Pflanzen mit einem Brenner zu entfernen. Durch den Funkenflug entzündete sich dabei allerdings eine angrenzende Koniferenhecke. Der Brand entwickelt eine derart starke Hitze, dass zudem ein Auto, das sich in der Nähe der Hecke befand, einen Lackschaden davontrug. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Balkon und Terrasse Kreis Steinburg