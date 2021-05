Lackschäden an Autos vom Kraftwerk Wedel? Prozess startet Stand: 12.05.2021 08:51 Uhr Seit Jahren streiten sich in Wedel Anwohner und die Betreiber des Kohlekraftwerks. Es geht um Partikelemissionen, die mutmaßlich Schäden anrichten. Heute ist Prozessbeginn in Schleswig.

Zum ersten Mal beschäftigt sich nun auch das Verwaltungsgericht in Schleswig mit dem Fall. Es soll klären, ob der Betreiber des Kraftwerks den Partikelregen stoppen muss oder nicht. Am Gericht werden zwölf Klagen von Anwohnern verhandelt. In ihrem Wohngebiet gehen in unregelmäßigen Abständen Partikel nieder, die auch aus dem Schornstein des Kraftwerks stammen könnten, teilte das Gericht mit. Die Kläger sprechen nicht nur von Materialschäden, sondern auch von gesundheitlichen Schäden.

Betreiber ist anderer Ansicht

Die klagenden Anwohner verlangen vom Betreiber des Kraftwerks, dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, den Betrieb zu untersagen beziehungsweise eine Anordnung zu verlassen. Diese soll sicherstellen, dass im Wohngebiet keine Partikel mehr niedergehen. Das Landesamt ist anderer Auffassung und sagt, dass die Partikel nicht schädigend seien.

Der Rechtsstreit läuft bereits seit Jahren. Im Jahr 2012 gründeten Wedeler Bürger eine Bürgerinitiative. Im Laufe der Zeit hat die Initiative 18 Gutachten in Auftrag gegeben. Laut Kerstin Lückow von der Bürgerinitiative belaufen sich die Kosten dafür mittlerweile auf 270.000 Euro. Die Initiative ist auch auf Spenden angewiesen.

Bürgerinitiative nimmt beschädigte Autos mit zum Gericht

Lückow sagte am Morgen bei NDR 1 Welle Nord, sie sei sehr optimistisch, erfolgreich zu klagen. "Wir werden auch Autos mitnehmen zum Ansehen. Die sind ja zum Teil total säure-zerlöchert. Ich glaube, das möchte niemand haben - auch der Richter nicht." Die Löcher hätten eine Größe von ein bis drei Millimetern. Die Betreiber behaupten Lückow zufolge unter anderem, die Schäden könnten auch von Vögeln kommen. "Das ist hier ein Schildbürgerstreich", meinte die Sprecherin der Bürgerinitiative.

