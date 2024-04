Stand: 05.04.2024 16:18 Uhr Laboe: DGzRS tauft neues Rettungsboot

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) tauft an diesem Wochenende in Laboe (Kreis Plön) ein neues Seenotrettungsboot für die Station Kiel-Schilksee. Nach Angaben eines Sprechers handelt es sich um ein Spezialschiff, das bereits seit Oktober im Dienst ist. Die Taufe findet am Sonnabend ab 11 Uhr am Informationszentrum der DGzRS statt. Auf welchen Namen das neue Seenotrettungsboot getauft wird, wird erst am Tag der Taufe bekannt gegeben.

