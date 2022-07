Verkürzte Genehmigungs-Verfahren für LNG-Leitungen in SH Stand: 19.07.2022 17:57 Uhr Um die Flüssiggas-Infrastruktur in Schleswig-Holstein schnell aufzubauen, kommen beschleunigte Verfahren zum Einsatz. Die haben jetzt begonnen.

Zwei große Gasleitungen sollen in Schleswig-Holstein gebaut werden - nach dem Willen der Politik möglichst schnell. Die Rede ist von LNG-Leitungen, mit denen Flüssiggas aus Übersee in das deutsche Gasnetz eingespeist werden soll um die Gasmangellage abzufedern. Nun hat das so genannte Amt für Planfeststellung Energie (AfPE), angesiedelt beim Umweltministerium, die Planunterlagen für die Bauprojekte veröffentlicht. Damit hat das verkürzte Genehmigungsverfahren begonnen.

Unterlagen werden im Internet veröffentlicht

Eines der beiden Bauvorhaben soll nach Angaben des Umweltministeriums besonders schnell umgesetzt werden: Eine rund drei Kilometer lange Leitung von den schwimmenden LNG-Import-Terminals im Brunsbütteler Hafen (Kreis Dithmarschen) hin zum vorhandenen Leitungsnetz der SH Netz AG. Die Fertigstellung ist bereits für das Jahresende geplant.

Besonderheit ist, dass bei diesem Vorhaben das Planfeststellungsverfahren entfällt und durch ein verkürztes Genehmigungsverfahren ersetzt wird. Das heißt, dass es keine sonst übliche Öffentlichkeitsanhörung gibt. Stattdessen werden die Unterlagen im Internet veröffentlicht, um Umweltverbände zu beteiligen.

Drucksachen brauchen sonst Wochen

Grundlage für das beschleunigte Verfahren ist das LNG-Beschleunigungsgesetzt, das der Bundestag im Juni beschlossen hat. Die Bauvorhaben hätten vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine höchste Dringlichkeit, sagt Dörte Hansen, Leiterin des AfPE: "Bei vorherigen Planfeststellungsverfahren hat oftmals allein das Drucken der Planunterlagen und deren Aushändigen an die zuständigen Auslegungsstellen mehrere Wochen gedauert. So viel Zeit haben wir dieses Mal schlichtweg nicht."

Verkürzte Planfeststellung bei Fernleitung

Außerdem ist eine 54 Kilometer lange Leitung von Brunsbüttel nach Hetlingen/Haseldorf bei Uetersen (Kreis Pinneberg) geplant, wo ein Einspeisepunkt ins Gasfernleitungsnetz existiert. Das Bauvorhaben soll laut Umweltministerium im Herbst/Winter 2023 fertiggestellt werden. Hier ist die Frist für Einwände auf zwei Wochen verkürzt, geht also nur bis zum 1. August 2022.

"Mit dem beschleunigten Genehmigungsverfahren leistet Schleswig-Holstein einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in unserem Land. Klar ist aber auch, dass solch kurze Anhörungsfristen keine Wunschlösung sind und verantwortungsvoll zum Einsatz kommen müssen“, betont Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne).

