Lkw fährt in den Graben - A7 stundenlang nur einspurig

Auf der A7 zwischen Großenaspe und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist in Fahrtrichtung Hamburg am späten Montagabend ein Lkw in den Graben gefahren und umgekippt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle kam der Fahrer leicht verletzt ins Krankenhaus. Wegen der Bergungsarbeiten war auf der A7 bis in den frühen Dienstagmorgen nur eine Spur frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Kreis Segeberg